Ad Arcisate lutto cittadino per ricordare i morti di Covid19

Sono 49 i nuovi casi di Covid19 nel comune di Arcisate, per un totale di 203 persone risultate positive, otto delle quali ricoverate in ospedale. Cinque le persone guarite. I dati sono stati riportati dal sindaco Gian Luca Cavalluzzi in un video postato sulla pagina Facebook “Noi, voi, Arcisate”.

Il sindaco inoltre, ricorda che da domani e fino a sabato, si terrà il lutto cittadino per ricordare le quattro vittime del Covid 19 colpite durante questa seconda ondata.

Cavalluzzi spiega: “Nel nostro paese, come in tutta la provincia di Varese, i numeri continuano ad essere elevati. E non può essere altrimenti considerato l’altissimo numero di tamponi effettuati ad Ats. Come avrete sentito o letto su molti mezzi d’informazione, ad Arcisate abbiamo anche un elevato numero di persone in quarantena fiduciaria: circa mille. Il che è un bene perché vengono fermate persone che, contatti di positivi, potrebbero essere veicolo di ulteriore contagio. Detto questo, torno a chiedere a tutti di rispettare il più possibile le regole di questo periodo e di uscire di casa il meno possibile. Ciò vale soprattutto per anziani e persone fragili. Insomma, usiamo il buon senso. Il momento è difficile ma passerà”.

Il sindaco ricorda poi i contatti utili ai cittadini e spiega: “Domani il cimitero di Arcisate rimarrà chiuso per lavori di manutenzione improrogabili. Il tradizionale mercato del giovedì ci sarà. Saranno presenti tutte le bancarelle alimentari e quelle consentite dalle attuali regole ministeriali: fiori, biancheria, cosmetici, prodotti per l’igiene personale, abbigliamento e calzature per bambini”. Infine: “Fino a sabato, ci sarà lutto cittadino”.