Al via le elezioni studentesche all’Insubria

Sono cominciate le votazioni per l’elezione dei rappresentanti studenteschi all’Università degli studi dell’Insubria. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre, studenti, specializzandi e dottorandi sceglieranno i loro rappresentanti per il prossimo biennio nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Cus, nei Consigli di dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Medicina e nei Consigli di corso di studio.

Per cosa si vota

Studenti, dottorandi e specializzandi potranno votare per il Senato Accademico, il Consiglio di amministrazione e il nucleo di valutazione. Sia i dottorandi che gli studenti potranno votare anche per il Cus e per il Consiglio del proprio dipartimento. Per quanto riguarda invece i consigli dei singoli corsi di studio potranno votare solo gli studenti di quello specifico corso. Gli studenti di area medica potranno votare anche per il Consiglio della Scuola di Medicina.

Come si vota

Le votazioni si svolgeranno interamente in modalità telematica. Ogni studente potrà collegarsi attraverso le proprie credenziali alla piattaforma dedicata da pc, smartphone o tablet. Il sistema ideato per essere semplice e intuitivo assocerà automaticamente a ogni studente agli organi per i quali ha diritto di voto e gli consentirà passo a passo di votare per ciascuno. La funzione “anticoercizione” non è stata attivata, quindi una volta che la scheda sarà compilata e inserita nell’urna virtuale non potrà più essere modificata. A questo link tutte le informazioni dettagliate sulla procedura.

Quando si vota

Si potrà votare dalle 9 alle 17 di giovedì 19 novembre e dalle 9 alle 14 di venerdì 20 novembre. Lo scrutinio inizierà poco dopo la chiusura delle urne e gli studenti potranno seguirlo in diretta streaming collegandosi con le proprie credenziali a questo link.

Prima del silenzio che accompagna le elezioni, le due liste in lizza per la rappresentanza al Senato accademico, Cda e Nucleo di valutazione hanno condotto nelle settimane scorse una lunga campagna elettorale attraverso i social, YouTube e altri canali digitali. Alcuni giorni fa abbiamo parlato coi loro candidati per farci spiegare i punti più importanti del loro programma. Questo è il link all’articolo di “Insubria up”, mentre questo è il link all’articolo di “Insubria futuro”