Arrestato un uomo 54enne per tentato furto. Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre 2020 gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate sono intervenuti presso il megastore Mediaworld di viale Milano, in quanto gli addetti alla sicurezza del negozio avevano sorpreso un uomo intento a rubare. Sul posto í poliziotti constatavano che il personale di vigilanza aveva fermato un individuo trovato in possesso di un telefono cellulare, di una cover nonché di una coppia di auricolari di ultima generazione, merce del valore complessivo superiore ai 500 euro, che aveva tentato di rubare poco prima.

Il furto che non è stato portato a termine grazie all’intervento dell”addetto antitaccheggio che aveva notato l’uomo aggirarsi tra gli stand mentre maneggiava un blister. Pertanto, l’uomo è stato monitorato dagli addetti alla sicurezza del Megastore, che nel contempo hanno appurato che la confezione vuota abbandonata apparteneva ad un telefono cellulare. L’uomo, dopo aver oltrepassato la linea delle casse senza pagare nulla, è stato fermato dagli addetti all’anti taccheggio ai quali, inizialmente, ha negato di avere asportato merce dal negozio, poi successivamente, resosi conto che sarebbe stato allertato il 112, ha confessato e consegnato il telefono, la cover e gli auricolari rubati.

I poliziotti hanno poi proceduto all’arresto dell’uomo, un italiano cinquantaquattrenne, pluripregiudicato, anagraficamente residente a Oggiona con Santo Stefano ma di fatto domiciliato a Milano, per il reato di tentato furto aggravato. La merce è stata riconsegnata al direttore del negozio.