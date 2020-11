A Besozzo 167 contagi, attivi i numeri di emergenza

Crescono i numeri dei positivi nel comune di Besozzo. Secondo quanto riportato nella giornata di lunedì 16 novembre sul portale dell’amministrazione comunale, il numero di persone risultate positive al Covid-19 sono 167. Anche Besozzo si scontra con un crescente numero di casi, in linea con i dati di tutto il Varesotto.

Il sindaco Riccardo Del Torchio sta monitorando la situazione e insieme alle realtà del territorio ha attivato una serie numeri per le persone che si trovano in difficoltà. Sono attivi infatti, la consegna dei medicinali e della spesa a domicilio per coloro che si trovano in quarantena e non hanno l’aiuto di parenti o vicini di casa che possono aiutarli.

Ecco i numeri che è possibile contattare per chi si trova in reale situazione di necessità:

Protezione civile Besozzo 3756583854 (attivo 24H con possibilità di lasciare un messaggio in segreteria)

Protezione civile Monvalle 0332/799507 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14.Solo per richieste di estrema urgenza e necessità 3669305154 attivo 24 ore tutti i giorni.