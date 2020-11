Casciago, furto di rame a Villa Valerio

Per i ladri di rame non c’è Covid che tenga.

Nella notte sono stati rubati canali e gronde di rame a Villa Valerio, la splendida struttura liberty che ospita le scuole medie e le elementari di Casciago.

Si è accorto stamattina, martedì 10 novembre, il personale scolastico che ha avvertito il sindaco del paese Mirko Reto il quale a sua volta ha chiamato i carabinieri.

«Interverremo per sistemare il prima possibile – spiega Reto -. Inutile negare che è un gesto che indigna, soprattutto in un momento già carico di tensioni come quello che stiamo vivendo. In accordo con le forze dell’ordine intensificheremo i controlli sul territorio e dal prossimo anno speriamo di riuscire a controllare meglio e nel caso a trovare i colpevoli grazie alla video sorveglianza che verrà installata in vari punti del paese, anche a Villa Valerio nei punti di accesso all’area».