Ci ha lasciati Cesare Giuffré

È morto Cesare Giuffré. Era nato a Santa Maria Salina e viveva da anni a Varese, era stato funzionario per la Rosenthal, attivista appassionato dell’Italia dei Valori e delle Agende rosse di Varese. Giuffré era anche molto attivo nel sociale e nel volontariato varesino, sempre attento alle persone con il suo sorriso accogliente.

Era un “amico social” di molti, perché regalava a tutti fotografie “ritoccate” per ogni ricorrenza e non si dimenticava mai di nessuno ad ogni compleanno o anniversario.

Lascia la figlia Nadia e la moglie Lalla.