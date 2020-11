Il Comune di Varese amplia il pagamento della prima rata della Tari

Per saldare la rata TARI di novembre ci sarà tempo fino al 16 dicembre. La Giunta di Palazzo Estense ha infatti approvato questa mattina l’ampliamento dei termini di pagamento preannunciato la scorsa settimana.

«È una misura di sostegno rivolta a tutte le attività commerciali – il commento dell’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – che avevamo promesso otto giorni fa e che oggi ufficialmente adottiamo. Spostiamo per ora il pagamento e continuiamo a valutare, anche nel confronto con la Cabina di regia per la ripartenza di Varese, quanto sarà possibile fare in futuro. Siamo accanto a tutti quei professionisti cui in questi giorni sono chiesti grandi sacrifici e lo siamo con gesti concreti».