Inaugurato a Marchirolo il nuovo ambulatorio medico

E’ stato inaugurato oggi a Marchirolo il nuovo ambulatorio dedicato alla cittadinanza, non solo del paese ma di tutto l’alto Varesotto, dedicato a un bacino di migliaia di pazienti.

L’ambulatorio, con sede in via Fratelli Sapori 4, dispone di una sala d’attesa di 50 metri quadri e cinque sale ambulatorio, più un’infermeria. All’interno dell’ambulatorio saranno attivi quattro medici di medicina generale, massimalisti, che potranno continuare a visitare i pazienti che hanno già in carico ma anche accoglierne di nuovi.

Tutta la struttura è stata pensata a regola di normativa Covid, con ingresso, percorso e uscita diversificati e spazi adeguati per garantire la massima sicurezza ad utenti e operatori sanitari. Nei prossimi mesi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Marchirolo, potranno essere attivati anche nuovi servizi come l’assistenza domiciliare integrata, l’accesso alle cure palliative e il punto prelievi.

«Siamo orgogliosi di inaugurare oggi questo nuovo ambulatorio – ha detto il sindaco di Marchirolo Dino Busti – Uno spazio che aggiunge servizi per la salute della cittadinanza e che farà da polo comodo e raggiungibile per tutti quei pazienti che vengono anche dai Comuni adiacenti al nostro. In questo momento, in particolare, è importante offrire più servizi e offrirli soprattutto in modo sicuro, all’interno di strutture adeguate come è questo ambulatorio».

«L’équipe di medicina generale che opererà in questo ambulatorio è fatto di medici che si curano della cittadinanza di tutti i Comuni della zona ormai da anni – ha spiegato il dottor Luigi Adreani, referente della Medicina di Gruppo di Marchirolo – Medici che conoscono bene le caratteristiche e le problematiche che può avere la zona in cui viviamo. Siamo veramente felici di avere a disposizione un luogo come questo, che rispetta tutte le norme di sicurezza ed è accogliente per i nostri pazienti».

(Nella foto sopra, da sinistra a destra: il dottor Luigi Adreani, la dottoressa Lodovica Vitaloni, il sindaco Dino Busti, la responsabile dei Servizi sociali Sara Zipeto, la dottoressa Monica Dissegna, e la dottoressa Antonella Di Palma).