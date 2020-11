La pandemia spiegata ai bambini: “C’era una volta il coronavirus”

Sembrava una brutta storia ormai alle spalle, eppure l’incubo è tornato: come si racconta l’emergenza sanitaria ai bambini? Quali strategie possono mettere in campo i genitori per gestire il cambiamento in corso e guardare con fiducia alla nuova normalità che stiamo costruendo?

Questi i temi dell’incontro gratuito e online “C’era una volta il Coronavirus – La pandemia spiegata ai bambini” promosso dall’associazione Genitori della Scuola Settembrini per venerdì 13 novembre alle ore 20.30 e aperto a tutte le mamme e i papà interessati, quelli della primaria di Velate , ma non solo loro.

A condurre la serata lo psicologo dell’età evolutiva Massimo Frigo, ricercatore del Cirsope (Centro italiano di ricerca scientifica e operativa nella Psicoanalisi e nell’educazione).

Durante l’incontro i genitori potranno confrontarsi su nuove e vecchie paure alimentate dalla crisi da Covid-19, consapevoli di quanto sia importante fare rete tra adulti (mamme e papà ma anche nonni e insegnanti) per sostenere i bambini, soprattutto in un contesto tanto delicato.

“Questa serata è la prima di una serie di iniziative che intendiamo proporre, compatibilmente con la situazione attuale – spiegano i genitori della Settembrini – Per ora non possiamo realizzare i tanti corsi e le attività che da sempre caratterizzano la nostra comunità scolastica, ma non ci scoraggiamo. Stiamo studiando diversi progetti per coinvolgere la scuola, i bambini, le bambine e le famiglie”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita: sarà sufficiente collegarsi al link meet.google.com/ohs-nnjt-sgk venerdì 13 novembre alle 20.30.