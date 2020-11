Otto “covid hotel” per ospitare persone positive da isolare

Sono otto, in provincia di Varese gli alberghi che hanno presentato domanda per ospitare pazienti Covid+.

Due sono a Varese, uno a Induno Olona, due a Gallarate, uno a Somma Lombardo, uno a Saronno e uno a Caronno Pertusella.

Non rientra tra le candidature ammesse la proposta dell’ex clinica La Quiete, chiusa da 3 anni e per la cui riattivazione occorrono oltre 50.000 euro, oltre all’individuazione di chi gestirà i servizi alberghieri.

La prossima settimana, i tecnici di Ats Insubria effettueranno le valutazioni per arrivare alla sottoscrizione degli accordi che permetteranno, così, di accogliere in queste camere singole quelle persone positive ma senza sintomi o con una sintomatologia bassa che non possono rimanere isolati al proprio domicilio.

Si tratta, dunque, di un’offerta che verrà gestita d’intesa con le amministrazioni locali le quali segnaleranno quelle realtà problematiche su cui intervenire. Segnalazioni potranno arrivare anche dai medici di medicina generale.

Attraverso un protocollo condiviso tra Ats , Comuni e albergatori verranno stabile le modalità di accesso e le caratteristiche degli ospiti.

Nonè prevista assistenza sanitaria, a parte un controllo dei parametri ( febbre e saturazione) da segnalare quotidianamente ad Ats che monitora l’evoluzione della positività.

Agli alberghi spettano i compiti di pulizia e igienizzazione ma anche preparazione e distribuzione dei pasti.

Il bando per presentare la propria adesione è ancora aperto: la Regione pagherà 85 euro al giorno per ogni ospite.