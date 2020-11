Dopo quasi vent’anni chiude Pianeta Calcio

Un altro negozio speciale, conosciuto da molti appassionati sportivi sta per chiudere per sempre.

Pianeta Calcio, il negozio specializzato in questo sport di viale dei Mille a Varese, intorno alla metà di dicembre di quest’anno chiuderà la saracinesca per sempre.

«Il mio negozio è nato nel Gennaio del 2003, da un legame mai interrotto fra due amici; un sogno sempre portato nel cuore e con tanta voglia di realizzare qualcosa di grande – spiega il proprietario, Claudio Casaroli – La passione è sempre stata ciò che ci ha contraddistinto : in questi quasi 18 anni, mai un giorno è stato percepito come un giorno di lavoro! Abbiamo vestito e cresciuto diverse generazioni di varesini, con orgoglio siamo diventati un punto di riferimento importante per la città e per la provincia di Varese. Ci siamo divertiti davvero tanto e vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti a trovarci e che negli anni si sono fidati di noi. Oggi chiudiamo senza rimpianti, certi di aver dato il meglio e consapevoli di non poter continuare a lottare contro un virus che ha profondamente cambiato il modo di vivere e di pensare della nostra società».

Claudio, che in questi giorni ha il negozio aperto perchè fa parte delle categorie consentite, chiude con un appello: «In negozio abbiamo ancora molti articoli che sono rimasti invenduti, spero che la città ci sostenga in quest’ultima partita venendo ad acquistarli entro la metà di dicembre. Siamo orgogliosi di aver dato tutto di noi stessi e vorremmo essere ricordati con un piacevole sorriso. Grazie Varese, grazie a tutti!»