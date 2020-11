Risanamento dei conti in Provincia, il Pd rivendica il successo: “Merito anche del centrosinistra”

La segreteria provinciale del Pd di Varese non ci sta a far passare la scorsa amministrazione provinciale guidata da Gunnar Vincenzi, come quella che ha creato il buco di bilancio. Per questo hanno deciso, con una nota, di ricostruire un percorso oggettivo dell’azione amministrativa della Provincia nel corso dell’ultimo quinquennio, in risposta alle dichiarazioni del tutto auto-celebrative da parte dell’attuale presidente Antonelli che ha presentato i risultati del suo biennio in una conferenza stampa.

L’ Amministrazione di centrosinistra a guida Vincenzi nel 2015, dopo pochi mesi dalla sua elezione, evitò il default dell’ente varando un durissimo piano di rientro da 50 milioni di euro. Sul bilancio gravava un disavanzo milionario frutto di scelte delle precedenti Amministrazioni Provinciali a guida Lega/Centrodestra. Furono chiesti grandi sacrifici ai dipendenti e ai Comuni. Quel piano fu approvato dal Ministero dell’Interno ed evitò il collasso. A seguito di questo piano di rientro la Corte dei Conti certificò il buco e la procura di Varese aprì un’indagine che ha portato al rinvio a giudizio di 4 persone. Ad oggi il processo sul “buco” in provincia è ancora in corso. E’ vero. Oggi la Provincia si trova in acque meno agitate, ma per due fattori: il piano di rientro/stretta sulle spese impostato dall’amministrazione Vincenzi e i maggiori stanziamenti fatti alle Province dai Governi dal 2015 in poi. È necessario, inoltre, sottolineare che nel corso dell’ultimo mandato del Consiglio Provinciale il senso di responsabilità e delle istituzioni dei sindaci di Centrosinistra nel corso delle assemblee ha dato la possibilità all’amministrazione provinciale di poter portare avanti un’azione che altrimenti sarebbe venuta meno. Collaborazione istituzionale e senso di responsabilità che non verrà mai meno da parte degli amministratori di centrosinistra per il bene della provincia di Varese.