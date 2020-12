Il Cairolino 2020 a Daniela Mainini

Per la prima volta, nella sua storia quasi trentennale, è il giornale dell’associazione amici del Cairoli ad annunciare il nome dell’ex alunno premiato come Cairolino dell’anno 2020.

Si tratta di una donna: l’avvocato Daniela Mainini, già brillante studentessa del liceo Cairoli e ora professionista distintasi per i suoi alti meriti di lavoro e sociali.

«Segnalo con vivissimo piacere che il Consiglio direttivo ha attribuito “all’unanimità” il titolo di “Cairolino 2020” alla nostra brillantissima “ex” Daniela Mainini, Giurista di fama internazionale, Presidente del Consiglio Nazionale anticontraffazione per delega del Ministro dello Sviluppo Economico, Presidente del Centro Studi Grande Milano e autrice di diverse importanti pubblicazioni» spiega il presidente dell’associazione Oreste Premoli nel suo editoriale.

«Non essendoci consentita la consueta Cena degli Auguri a Luvinate, dove sarebbe dovuta avvenire la consegna del riconoscimento, meritatissimo, da parte del nostro presidente Oreste Premoli e del preside Salvatore Consolo, con lettura della menzione, il giornale se ne fa per ora portavoce- spiegano i redattori della rivista – Nella speranza di poter concretizzare in maggio la serata che tutti noi attendiamo, in quel di Cantello, per rivederci finalmente di persona e applaudire insieme un’Amica»