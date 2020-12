Feliz Navidad, gli auguri virtuali del Coretto Kolbe di Varese

Una canzone di Natale, cantata tutti insieme, ma a distanza. A presentare il simpatico video del Coretto Kolbe di Varese, il composto da bambini e ragazze, uniti dalla passione per la musica diretti da Elisa Pozzi.

“Il nostro coro nasce per animare la messa delle ore 10 alla chiesa Kolbe in viale Aguggiari, ma negli anni è cresciuto ed ha ampliato il suo repertorio, con brani di musica leggera, pop, rock, gospel e concerti (e trasferte) a Padova, Assisi, Roma, Levico e Trento. In questo anno difficile non ci siamo fermati e, anche a distanza, tra mille difficoltà, abbiamo provato a “mettere su” una canzone di auguri di Natale, per far sentire più vicini tutti noi e tutti i nostri cari. Con un montaggio di video “domestici” siamo riusciti a tirar fuori questo “regalo”, che vogliamo condividere con voi e tutti i lettori di Varesenews”, scrive la direttrice.

Ecco quindi il loro video:

Per chi volesse sentire “Feliz Navidad” dal vivo, in diretta, il coro lo eseguirà al termine della messa di Natale, delle 10 su YouTube.