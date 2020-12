La “passeggiata artistica“ proposta dal centro culturale Moro

«E’ la prima delle nostre proposte per un anno che ci auguriamo migliore del 2020, ma speriamo carico di insegnamenti almeno come il 2020»,dicono dal centro culturale Tommaso Moro di Gallarate per presentare la «passeggiata artistica» in programma per domenica 3 gennaio 2021.

«Dolore e bellezza accompagnano, alle volte pure intrecciandosi, la vicenda umana divenendo, a certe condizioni, motivo di maturazione: in molti dentro la faticosa esperienza della pandemia abbiamo scoperto o riscoperto interessi e rapporti dimenticati o sconosciuti. E sono riemerse vivamente domande a volte negate, spesso eluse o rinviate a un indefinito futuro.

Le conferenze o le lezioni che proponiamo, le mostre, i concerti e – speriamo – le gite vogliono essere occasioni perché cresca quella “cultura dell’incontro” che sempre nella storia è stata la premessa di ogni duratura costruzione».

“Venite adoriamo“

Passeggiata artistica con Re Magi e pastori nelle Natività di Giotto, Giorgione, Caravaggio e Rubens

Un’ora di bellezza a cura delle storiche dell’arte di Ambarabart, Servizi Educativi del

Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano

DOMENICA 3 GENNAIO 2021 ORE17:00

ZOOM Meeting ID: 814-5900-4717

Ingresso limitati ai primi 100 partecipanti