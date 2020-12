Sosta senza limitazioni in via Goldoni e il pullman si blocca

Il cantiere stradale dimentica di ripristinare i panettoni che vietano i parcheggi e in via Goldoni il pullman si blocca. In un mese, sostengono i residenti, più di una volta il pullman di linea non è riuscito a curvare paralizzando di fatto la circolazione. Il problema è che la strada è a senso unico e, per non rimanere imbottigliati, molti automobilisti fanno inversione ripercorrendo la via in contromano.

« Abbiamo fatto più di una segnalazione – hanno segnalato gli abitanti della via – ma non riusciamo a ottenere risposte chiare. Pare sempre che la questione dipenda da qualcun altro. Chiediamo che venga ripristinato il divieto di parcheggio così da permettere ai mezzi pubblici di transitare».