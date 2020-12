A Varese arrivano i monopattini a noleggio a flusso libero

Anche il Comune di Varese apre ai monopattini a noleggio. Ritenuto un mezzo sostenibile e promosso dalle politiche comunitarie, il mezzo elettrico è stato argomento di una delibera di giunta. Sindaco e assessori hanno definito le modalità di attivazione del servizio che potrà essere gestito al massimo da due operatori con una flotta di 300 monopattini a propulsione elettrica.

L’utilizzo verrà sperimentato per dodici mesi e avrà comunque dei paletti in alcune zone cittadine, come, ad esempio, parti del centro abitato collegate al centro cittadino solo da strade extraurbane, prive di piste ciclabili piuttosto che strade con pendenza e andamento tali da non garantire la sicurezza della circolazione, piuttosto che strade urbane di scorrimento.

L’introduzione di questi mezzi nella mobilità locale, descritta dalla normativa nazionale, deve passare da un atto formale dell’amministrazione che può così concedere a soggetti pubblici o privati di avviare attività di noleggio anche free floating, cioè a flusso libero, vale a dire con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo.

Gli enti gestori dovranno assicurare la copertura assicurativa per danni a terzi mentre la sosta (intesa come chiusura della corsa) verrà consentita in tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale di Varese, nel rispetto della segnaletica e delle norme vigenti.