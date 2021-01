Impiegare chi ha il reddito di cittadinanza? “A Samarate annunciato da un anno, mai fatto”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista civica Samarate Città Viva sulle politiche sociali, in particolare sull’attivazione dei Progetti Utili alla Comunità, da attivare per consentire il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza

Pochi giorni fa, il 04.01.2021, l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore ai Servizi Sociali, ha annunciato trionfalmente a mezzo stampa che per il 2021 sarà una priorità far partire i PUC, Progetti Utili alla Comunità, previsti dal decreto del 26 ottobre 2019 ( due anni fa! ), che dovranno coinvolgere i percettori del Reddito di Cittadinanza in lavori socialmente utili.

Certamente una bella notizia, se si pensa che le persone potenzialmente coinvolte sono circa 130 e che più di mille ore di lavoro andrebbero a beneficio della comunità.

Peccato che quest’annuncio arrivi a più di un anno di distanza da ripetute attestazioni, da parte dell’assessore e del Sindaco, di essere in procinto di attivare i PUC e dopo varie richieste fatte anche da Samarate Città Viva e da Progetto Democratico di procedere finalmente alla loro realizzazione, come già avvenuto in altre realtà del territorio che hanno utilizzato, per esempio, le persone disponibili già da settembre, all’apertura delle scuola, nel servizio di assistenza all’ingresso e all’uscita degli alunni.

Per partire, secondo Sindaco e Assessore, mancherebbe solo la conferma della Giunta Comunale.

E c’è voluto un anno??

Gallarate, capofila dell’accordo territoriale che comprende anche Samarate e che doveva predisporre questi progetti, ha già dato il via agli interventi in proposito da fine ottobre.

A Samarate si è ancora solo ai proclami! I gruppi consiliari

Samarate Città Viva

Progetto Democratico