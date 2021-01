Otelé, diavolo e acqua santa. Lassi è una tassa. Chessa-Mecca oro neroverde

VARESE

LASSI 5 – Un solo errore, decisivo come non mai: l’uscita a farfalle che dà il 2-2 a una Castellenzese alle corde. L’elenco delle incertezze, purtroppo, è sempre più lungo.

NEGRI 6,5 – Prova gagliarda, anche in proiezione offensiva: corsa, cross, tanta voglia. Una botta lo toglie di mezzo a fine primo tempo, se ne va in ambulanza.

(Polo 6 – Un paio di buone chiusure nel traffico).

MAPELLI 6 – Giudizio difficile, perché le tre reti non sembrano di competenza dei due centrali. Mapelli guida con buona attenzione la linea, forse dovrebbe farsi sentire di più.

PARPINEL 6,5 – Muro al centro dell’area, a tratti invalicabile. La miglior risposta dopo le dolorose (per motivi diversi) cessioni di Viscomi e Simonetto. Dà quella sicurezza che manca dalle parti del portiere.

PETITO 5,5 – Non una cattiva gara, ma sul primo gol del pomeriggio Chessa spunta dalle sue parti per infilare Lassi. (Nicastri s. v.)

GAZO 6 – Mette in campo subito fisico ed esperienza: alza la voce con compagni e avversari. Crescerà di condizione.

GUITTO 6 – Meglio di altre volte: prova e trova qualche verticalizzazione, sta in campo con un buon piglio. (Romeo s. v.)

OTELE 6 – La media tra quanto fatto dal centrocampo in su, con diverse cose pregevoli (il palo su tutte), e quello che gli accade quando ripiega. Regala più di una punizione in modo ingenuo e si ripete in occasione del rigore finale.

CAPELLI 6,5 – Mentre si discute del fatto che gli manchi l’ultimo colpo, quello decisivo, lui sta prendendo le misure per il gol che arriva a inizio ripresa. Spina nel fianco costante per la difesa di casa.(Beak s. v.)

MINAJ 6,5 – Pronti-via, perde il primo duello con Indelicato, si rifà in occasione del suo gol, un’inzuccata che si infila lenta ma inesorabile oltre la linea di porta. Si mette spesso in mostra accostando velocità e tecnica.

BALLA 6,5 – Tanti spunti buoni compresa la bordata su punizione da cui nasce il momentaneo 1-2.

Fa il centravanti anche se dà il meglio di sé quando parte dalla trequarti. (Lillo 5,5 – Entra ma non incide)

CASTELLANZESE

INDELICATO 7 – Nega il gol a Capelli in apertura e poi a Minaj alla mezz’ora della ripresa. Tradito dai compagni sull’1-2.

NEGRI 6 – Prova solida (Zazzi: 6,5 – Vivace e pungente)

ALUSHAJ 6 – Bel primo tempo, poi qualche volta traballa ma regge.

CONCINA 6 – Non sempre preciso ma sempre presente.

A. PEREGO 6,5 – Qualche bella chiusura in fase di ripiego.

MECCA 7 – Bel primo tempo, poi cala ma dal dischetto non sbaglia.

G. PEREGO 6 – Voto da lavoro sporco.

CHESSA 7 – Spunta al momento giusto e timbra il tabellino (Marcon: 6)

GHILARDI 5,5 – Manca qualcosa per la sufficienza.

BIGOTTO 5 – Non si vede mai. (Corti: 7 – Entra e segna).

COLOMBO 5,5 – Salva mezza pagella con il tiro da cui nasce il gol. Per il resto, tanto teatro, poco calcio. (Fusi: 6,5 – Guadagna il rigore).