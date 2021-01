In ricordo di Redentore, il parcheggiatore del Sacro Monte

Volevo condividere con voi un mio ricordo del 2016 legato al Sacro Monte.

Chi di voi se lo ricorda Redentore ?

Forse a molti queste foto non diranno nulla, ma, per chi è di Varese e come me ama il Sacro Monte, riconducono a vecchi ricordi.

Sono le fotodel parcheggiatore “zoppo” del Sacro Monte che “viveva “, per noi piccoli, nella sua casetta di legno nel parcheggio sopra il Cimitero del Sacro Monte.

Oggi leggendo la rivista degli Amici del Sacro Monte (da cui ho rubato le foto) ho letto… “È morto Redentore”

Eggià, l’omino zoppo nato nel 1932 è morto poco tempo fa, ma forse era già morto il giorno in cui gli fu tolto il Suo parcheggio, la sua vita…

Mi rattrista ed emoziona leggere solo oggi questa notizia ma, come tutte le persone care incontrate nell’infanzia di un bambino, sorrido, perché so che queste persone non moriranno mai: diventano immortali e continueranno a vivere nei nostri bei ricordi di “bambini ormai adulti”.

Il parcheggio al Sacro Monte c’è e ci sarà sempre, non è un problema.. è il “parcheggio del Redentore”

Redentore Canali riposa in pace, anzi nella pace del suo Sacro Monte, proprio in quel cimitero sotto al suo parcheggio…Destino…