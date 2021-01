Quando Riprenderanno i Viaggi Verso gli USA?

All’inizio del 2020 nessuno lo avrebbe mai immaginato.

A marzo, era ben chiaro a tutti che i viaggi, e ben presto tutto il resto, sarebbero stati interdetti per un bel po’ di tempo.

Purtroppo, sul finire del 2020, lo stop ai viaggi dall’Europa verso l’America è ancora in piedi e potrebbe rimanere tale fino all’inizio del 2021 chiudendo le porte ai viaggiatori non essenziali, ovvero coloro che vorrebbero andare oltreoceano solo per motivi turistici.

Perciò la domanda è più che lecita: quando si potrà tornare a viaggiare negli USA?

Nonostante diverse prove di coordinamento tra i governi per istituire zone di controllo e restrizioni come la quarantena all’arrivo, ad oggi sono possibili solo viaggi per motivi lavorativi o per tornare in America qualora siate residenti lì.

Il ritorno ai viaggi di piacere sarà forse possibile con l’arrivo dei vaccini di massa, cioè quando si potrà usufruire della cura contro il Covid-19 ed essere sicuri che i contagi vengano ridotti sensibilmente.

In ogni caso, quando sarà possibile garantire la sicurezza di tutti, sarà interesse collettivo fare in modo che si possa tornare liberamente a viaggiare, per ragioni economiche prima di tutto, perché molte figure professionali utili a entrambi i continenti sono tuttora impossibilitate a spostarsi.

Quindi, è probabile che la prossima primavera assisteremo a una svolta e al ritorno ai viaggi da e verso l’America, dove molti americani sono impazienti di visitare l’Europa e le sue meraviglie.

Potete quindi sognare il paese a stelle e strisce senza problemi, perché questa pausa dà modo di stilare un piano di viaggio nei minimi dettagli, di preparare le valigie con estrema calma (spesso si fa tutto di fretta), e anche di pensare per tempo ai documenti necessari per partire.

Per Viaggiare negli USA Serve il Visto?

Se volete fare un viaggio turistico che duri meno di tre mesi non serve alcun Visto.

Il governo americano ha infatti varato il programma Visa Waiver che consente a tutti i cittadini italiani di viaggiare per ragioni turistiche con la semplice compilazione di un questionario online.

L’ESTA VISA è il nome con cui si indica il sistema elettronico che permette di ottenere l’autorizzazione ufficiale, rilasciata direttamente dal governo americano a chi risponde correttamente a domande personali utili per capire chi siete e perché volete entrare in territorio americano.

È obbligatoria e si compila interamente online, ma in caso di errori o risposte false viene negato l’accesso.

Invece di fare tutto all’ultimo minuto e aspettare la settimana della partenza per richiedere l’autorizzazione obbligatoria per l’ingresso negli USA, richiedi l’ESTA stati uniti adesso e parti senza pensieri appena sarà di nuovo possibile.

Una volta ottenuta l’autorizzazione al viaggio, l’ESTA sarà valida per ben due anni, quindi non dovrai preoccuparti di sbrigare altre commissioni o richiedere altri documenti per la partenza.

Ricorda che il passaporto elettronico dovrà rimanere valido durante tutto il periodo di permanenza negli States, e se una o più informazioni sul passaporto dovessero richiedere una modifica, allora sarà obbligatorio richiedere nuovamente l’ESTA.

Come Richiedere ESTA?

Semplicissimo.

Collegati al sito ESTA.it per trovare il questionario, compilarlo e ricevere l’aiuto degli esperti per evitare errori e ottenere così il permesso nel minor tempo possibile con garanzie sicure.

Il costo è di poco superiore a 10 euro, e nel caso in cui venisse negato l’accesso, si potrà sempre fare domanda per un Visto specifico e partire comunque per gli USA, anche se la richiesta del Visto richiede un po’ più tempo rispetto alla domanda ESTA.

Se compili la domanda oggi, quando i confini verranno riaperti potrai subito prenotare il viaggio e partire senza pensieri.

Tieni a mente che si tratta di un documento pensato per le brevi permanenze sul suolo americano, in particolare i viaggi turistici e brevi corsi di lingua, e quindi non permette di studiare al college, università o di ricevere attestati per i corsi frequentati, ragioni per i quali sono richiesti visti specifici.