Rossi: “Troppe occasioni sprecate, ancora una volta”

Ha il volto imbronciato e sbuffa, mister Ezio Rossi, quando si avvicina ai taccuini dopo aver subito l’ennesimo gol-beffa e aver gettato al vento due punti pesanti nella lotta salvezza. Ed essere stato costretto a rinviare ancora la gioia di una vittoria al “Franco Ossola”.

Galleria fotografica Varese - Saluzzo 1-1 4 di 36

«Continuiamo a ripetere le stesse cose e oggi quello che è accaduto è ancora più clamoroso: non abbiamo chiuso la partita in almeno tre occasioni nette che non siamo riusciti a sfruttare. E parlo solo della ripresa, perché quelle del primo tempo me le sono quasi dimenticate. Mi ripeto: non ricordo di avere allenato una squadra che crea così tante occasioni in così poche partite. Non mi accadeva nemmeno con quelle squadre con cui ho vinto il campionato».

Per Rossi è complicato dare una ulteriore lettura dell’accaduto: «Abbiamo sbagliato a porta vuota, con il portiere seduto, tirando addosso al portiere stesso. Poi negli ultimi 20′ ci sta anche andare un po’ in sofferenza contro una squadra che a un certo punto ci ha messo un po’ di pressione, però è anche vero che la loro maggiore occasione è arrivata nel primo tempo. Posso solo dire “andiamo avanti”: lo dicevamo dopo le sconfitte, lo ripetiamo oggi quando almeno abbiamo fatto un punto».

Sul gol subito da Gonella, il mister ammette: «C’è stato qualche errore senza dubbio: Romeo ha svirgolato il rinvio e lasciato partire il cross, però anche il resto della difesa ha lasciato colpire un pallone di coscia in mezzo all’area. In campo la squadra ha messo sacrificio, volontà e ha sofferto nel modo giusto. Dispiace perché anche i ragazzi non stanno raccogliendo quello che seminano con fatica nel corso della settimana».