Da studenti a lavoratori con gli stage di IAL Lombardia

I ricordi di ciascun lavoratore relativi ai primi giorni di un nuovo impiego sono innumerevoli, ma ciò che li accomuna tutti è sicuramente una discreta dose di apprensione relativa al nostro ingresso in una dimensione nuova. Una serie di nomi, sembianze e regole da imparare il più velocemente possibile per cercare di inserirsi al meglio all’interno di quello spazio/tempo che costituirà buona parte delle nostre future giornate.

E’ proprio ciò che in questi giorni stanno sperimentando per la prima volta gli studenti del secondo anno dell’istituto di formazione professionale IAL Lombardia. Per loro il nuovo anno si apre all’insegna della concretezza: dal giorno 11 gennaio è iniziato per loro il primo periodo di stage nelle varie aziende di settore.

Nonostante le insicurezze determinate dalle contingenze di questo periodo storico, i ragazzi sono pronti a mettersi alla prova e a confrontarsi con la realtà della propria professione in tutte le sue sfumature.

Dopo aver concordato con i tutor dei vari indirizzi la loro destinazione, i ragazzi saranno impegnati all’interno delle imprese locali che hanno accettato di collaborare con l’istituto. Durante questa esperienza formativa avranno modo di esplorare le varie sfaccettature della loro professione, dagli aspetti più interessanti a quelli più impegnativi, nell’ottica di acquisire la maggior competenza professionale possibile.

Per questa ragione l’istituto si è rivolto a molte imprese sul territorio che rappresentano le eccellenze di settore: aziende, marchi e luoghi di lavoro il cui nome è elemento di prestigio per tutti i ragazzi che andranno a prestare servizio in quei contesti.

Le Maserati dei F.lli Campana di Solaro (MI), le Porsche del centro assistenza Ebimotors di Cermenate (CO) o le Ferrari della Gto Motors di Saronno (VA), azienda presso la quale è stato assunto un ex alunno dello IAL, rappresentano per gli alunni dell’indirizzo Meccanico, sia un grande fattore motivazionale che un elemento di apprensione.

L’elenco delle aziende ospitanti è veramente nutrito: si va da Tony&Guy e Inphinity per le acconciatrici, passando per Hilton, Casa Milan, Peck, Berton, Cascina Malingamba, L’Agricola, Bvlgari per il settore ristorazione degli Aiuto Cuoco, Sala Bar e Pasticceria.

Uno dei tutor racconta che uno studente, arrivato di fronte alla struttura che lo ospiterà per presentarsi ai titolari, ha espresso i suoi timori è chiesto: “Ma non sarà troppo per me?”. A tal proposito però, l’attenzione dei tutor si è rivolta a quegli enti che, pur mantenendo la loro estrema professionalità, fossero anche in grado di accogliere uno studente che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo del lavoro. L’andamento degli stage verrà inoltre verificato periodicamente attraverso il contatto diretto con aziende e studenti, così da tutelare la buona riuscita della collaborazione.

Gli studenti che eventualmente non avranno la possibilità di svolgere gli stage, a causa delle normative anti-Covid, non staranno comunque con le mani in mano: a loro verranno assegnati, in accordo con i docenti ed i tutor, i cosiddetti Project Works, dei compiti pratici da realizzare in autonomia che permettano di verificare le competenze acquisite attraverso l’applicazione concreta.

Questo primo periodo di stage terminerà il 22 Febbraio, giorno nel quale gli studenti rientreranno a scuola per tirare le somme della loro prima esperienza lavorativa e proseguire li loro percorso che li porterà a diventare i professionisti del futuro.

