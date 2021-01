Treni, guasti su Treviglio e Domodossola

Problemi questa mattina, 20 gennaio, su due linee utilizzate di prima mattina dai pendolari varesini.

Si tratta della Domodossola-Gallarate-Milano dove il treno Ti 2413 oggi non sarà effettuato per un guasto al treno, non risolvibile in tempi brevi.

Sulla Treviglio-Milano-Varese invece il treno 24614 è partito e viaggia con 18 minuti di ritardo per un guasto, ora risolto ad uno scambio nella stazione di Milano Porta Garibaldi.