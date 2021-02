Academy Young, la creatività dei ragazzi trova casa a Gallarate

Il Comune di Gallarate , in partnership con il Museo Maga, insieme all’Associazione Mondo Internazionale e a una rete di enti e associazioni territoriali, presenta il progetto Academy Young, vincitore del bando di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, La Lombardia è dei Giovani, anno 2020.

«Academy Young – dice Andrea Zibetti, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Gallarate – mi rende molto orgoglioso per tre motivi, innanzitutto perché introduce i giovani verso un percorso artistico/culturale che non li vede come semplici spettatori ma come realizzatori delle opere stesse indirizzandoli progressivamente al mondo del lavoro».

«Il secondo motivo – prosegue Zibetti – è che con questa prima iniziativa il polo culturale di Gallarate esce dai confini comunali e inizia ad essere un punto di riferimento per i giovani di tutta la provincia di Varese. Il terzo punto riguarda la presenza di ben undici partner illustri e il riconoscimento della bontà del progetto da parte di Regione Lombardia».

Academy Young è un’idea innovativa che si caratterizza come uno degli elementi di sviluppo del nascente Polo Culturale, presso il Museo Maga e la Biblioteca Luigi Majno, dedicato alle arti e al sapere; centro di vita culturale della città e dell’intera provincia di Varese, sede di importanti mostre, incontri, conferenze, festival dedicati alla conoscenza creativo-contemporaneo in tutte le sue forme, al libro, alla scrittura, alla musica, al design, alla moda, il tutto destinato ad un target specifico di utenza: i giovani.

Il progetto vede la presenza di una rete molto strutturata e ramificata sul territorio; oltre al Comune di Gallarate, al Maga e a Mondo Internazionale, si ricordano AFI, Archivio fotografico italiano, il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il Liceo Artistico P. Candiani di Busto Arsizio, i Licei Da Vinci e Pascoli di Gallarate, l’Istituto Falcone di Gallarate e l’Associazione Il Colorificio.

Si segnala l’importante presenza tra i partner di due associazioni nate e gestite da giovani under 35: Mondo Internazionale che partecipa alla progettazione, organizzazione e conduzione delle attività e Il Colorificio che si occuperà di una open call e di un progetto espositivo per artisti emergenti.

Academy Young “risponde ai bisogni creativi dei giovani della provincia di Varese che per perseguire i propri obiettivi formativi e professionali devono spostarsi a Milano o in altre grandi città senza alcuna possibilità di riscontro nel proprio territorio e offre agli stessi diverse opportunità di sperimentazione, di incontro, di crescita professionale nel settore creativo, in sinergia con partner significativi portatori di linguaggi artistici diversi.”

Il progetto ambisce a ridefinire, attraverso la cultura, le possibilità di sperimentazione e di ricerca dei giovani che convergono sul territorio provinciale, facendo del Maga e della Biblioteca Majno, riunite nel nuovo Polo Culturale, luoghi di innovazione, incubatori di idee, spazi per la cultura che concorrono a definire nuovi elementi in grado di incentivare le pratiche artistiche delle nuove generazioni, passando dalla teoria alla prassi, guidati da esperti dei settori di riferimento.

I giovani coinvolti spazieranno nei più diversi campi narrativi, allenandosi con tecniche differenti, dalle arti visive a quelle più performative, dalla scrittura al cinema, dai fumetti ai documentari, dalla musica alla fotografia, grazie alla competenza del MA*GA Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate e delle arti contemporanee, della Biblioteca Civica, di 2000 Libri e del Premio Chiara Giovani per la scrittura, dell’Archivio Fotografico Italiano per la fotografia.

Il progetto è suddiviso in tre linee di intervento: AY Teens, dedicato all’orientamento e l’avvicinamento alle arti dei giovani studenti delle scuole superiore; AY Meetings, un programma di incontri dibattiti e conferenze; AY Career basato su effettive occasioni di professionalizzazione di giovani creativi che entrano nel mondo del lavoro.

Le prime azioni di Academy Young vedranno tre artisti, quali Corinne Mazzoli, Jacopo Rinaldi e Valentina Vetturi, lavorare a progetti collettivi educativi sperimentali con gli studenti del Liceo Artistico P. Candiani di Busto Arsizio, i Licei Da Vinci e Pascoli di Gallarate e l’Istituto Falcone di Gallarate, coordinati da Francesca Chiara, riferente per i progetti di formazione del dipartimento educativo del Museo Maga. I laboratori porteranno poi ad un evento espositivo ospitato al Maga nella prossima primavera.

Nel tempo, Academy Young vedrà il proprio calendario arricchirsi di eventi rivolti alla formazione delle nuove generazioni, che ambiscono a incrementare le loro competenze tecniche e trasversali per entrare nel mondo del lavoro, con successo. L’Associazione Mondo Internazionale proporrà infatti ai giovani partecipanti svariati progetti come un corso di PNL, la cosiddetta Programmazione Neurolinguistica, un ciclo di seminari rivolti alle arti coreutiche tenuti da eserti di vari settori, varie attività di mentoring, per imparare a valorizzare se stessi, distinguersi durante la ricerca di opportunità lavorative e perseguire la propria carriera a livello internazionale.