Arrivano le “letture pigiamate” per bambini

Ai bambinai piace addormentarsi ascoltando la mamma o il papà che leggono loro una storia. Ma potrebbe essere divertente condividere insieme ad altri bambini per una sera il racconto della favola della buona notte.

Nasce così l’iniziativa “Letture pigiamate” proposta dall’associazione Libro Aperto con il Comune di Cantello e rivolta a tutti i bambini dai 3 ai 7 anni.

L’appuntamento è per venerdì 5 marzo alle ore 20.30 su piattaforma Zoom.

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo un’email all’indirizzo ass.libroaperto@gmail.com in cui si specificano i seguenti dati: nome, cognome, del bambino, e l’indirizzo email sul quale si desidera ricevere il link per partecipare alla videochiamata Zoom.