Botta e risposta tra Monti e Malerba sulle audizioni sanitarie in consiglio comunale

«Il teatrino messo in scena ieri in consiglio comunale a Varese dal sindaco e dalla sua maggioranza non è che l’ennesimo capitolo di una storia senza fine».

Cosi comincia la presa di posizione del presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia, Emanuele Monti, sull’audizione in consiglio comunale delle autorità sanitarie, per relazionare sulla seconda ondata della pandemia.

«Nonostante la legge preveda che il luogo istituzionale per confrontarsi sulle politiche sanitarie sia la conferenza dei sindaci, che rappresenta tutte le amministrazioni locali, Galimberti preferisce mandare in scena uno show nel ruolo di attore protagonista. Non gli basta strumentalizzare in continuazione il Covid per fini politici e attaccare l’operato di Regione Lombardia, adesso vuole anche scavalcare le istituzioni per fare campagna elettorale. Questo utilizzo inopportuno delle istituzioni sarà oggetto di mia reprimenda in sede di conferenza dei sindaci e nelle sedi opportune perché non lo ritengo rispettoso nei confronti dei cittadini».

Le audizioni ieri sera hanno caratterizzato la prima parte del Consiglio comunale di Varese: un momento in cui le realtà sanitarie varesine, Ats, ASST e Fondazione Molina hanno illustrato dati e aggiornamenti sulla emergenza sanitaria legata al coronavirus.

«La richiesta di audizione di Ats, ASST e Fondazione Molina in Consiglio comunale è arrivata dalla maggior parte dei capigruppo di maggioranza e opposizione – E’ la risposta del presidente del consiglio comunale Stefano Malerba – Spero che questa spiegazione basti al consigliere regionale Monti. Fatico comunque a comprendere la polemica dell’esponente della Lega al Pirellone. Penso che ieri sera il Consiglio comunale di Varese abbia dato una grande dimostrazione di collaborazione tra istituzioni».

Alla voce di Malerba si aggiunge quella del capogruppo PD in consiglio Luca Conte: «Davvero infondate e fuori luogo, infatti, le accuse di Monti al Sindaco Galimberti, reo di aver partecipato al Consiglio Comunale di ieri sera sulla situazione sanitaria varesina. Partecipato, appunto, perché l’organizzazione non spetta a primo cittadino e la richiesta di audizione proveniva ed era stata ampiamente concordata dai capigruppo di maggioranza e opposizione, compreso il capogruppo leghista – spiega -Al di là di questo spiace davvero scoprire che al Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia le sinergie fra enti diano fastidio. Se vogliamo ottenere risultati migliori per la vaccinazione Covid19, rispetto al disastro delle antinfluenzali, sarebbe il caso di non chiudersi a riccio, ma anzi appoggiare l’esempio di massima collaborazione tra enti che si sta verificando a Varese».