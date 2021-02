Elezioni suppletive per il Collegio dei Geometri di Varese

Elezioni suppletive, per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese.

“In ottemperanza agli artt. 2 — 3 e 15 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382 e successive modifiche, il Consiglio di questo Collegio ha deliberato di indire l’Assemblea degli iscritti all’Albo per le elezioni suppletive del Consigliere dimissionario, presso la sede del Collegio in Via San Michele 2/b — Piano Terra – Varese, nei seguenti giorni

In 1a convocazione

LUNEDI’ 08 MARZO 2021 dallo ore 15.00 allo ore 16.00

In 2a convocazione MARTEDI. 09 MARZO 2021 — dallo oro 09.00 alle ore 18.30 MERCOLEDI’ 10 MARZO 2021 — dalle ore 09.00 allo ore 18.30 GIOVEDI’ 11 MARZO 2021 — dalle ore 09.00 alle ore 12.00

L’eventuale votazione di ballottaggio è stabilita per LUNEDI’ 22 MARZO 2021, dalle ore 09.00 alle ore 16.00”.

Si legge nella comunicazione del presidente, geom. Claudia Caravati