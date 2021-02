Guasto agli impianti ad Albizzate, treni S5 in ritardo

Diversi treni della linea suburbana S5 Treviglio-Milano-Gallarate-Varese (e in parte della linea diretta Porta Garibaldi-Varese-Porto Ceresio) hanno riportato o stanno riportando consistenti ritardi, per un guasto alla stazione di Albizzate.

Trenord ha informato alle 15.18 che “i tecnici di Rfi hanno risolto il guasto agli impianti”, che “la circolazione si sta regolarizzando”, ma che sono ancora possibili ritardi fino a 40 minuti.

Alcuni treni hanno visto ritardi molto consistenti, come il 24533 per Treviglio, che è partito da Varese con 58 minuti di ritardo. Il treno 24555 ha accumulato un’ora di ritardo, il 24557 oltre 30 minuti.

Anche in direzione Nord ad esempio il 24562 (che arriva a Varese alle 19.57) è previsto con ritardo di circa 40 minuti in partenza. In generale i ritardi paiono annunciare un rientro complicato a chi da Milano deve risalire verso Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e Varese, ma anche la Valdarno e le città lungo il Sempione come Canegrate e Parabiago.