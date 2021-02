Javorcic: “Solidi e lucidi, andiamo avanti così”

Tre punti frutto di una partita, quella giocata oggi contro l’Olbia, equilibrata. La sintetizza così mister Javorcic: «Le partite si decideranno su episodi come questo da qui in avanti. Siamo stati bravi a sfruttare il momento e a giocare con ordine contro una squadra che ti mette in difficoltà. Ci siamo dimostrati solidi pur cambiando qualcosa nella formazione. Bravi dietro, da Mangano a Saporetti. Era una partita in bilico, che si è incattivita nel secondo tempo. I cambi ci hanno dato una grande mano perché ci hanno permesso di ritrovare pericolosità e lucidità. Venivamo da tre pareggi molto importanti e oggi abbiamo valorizzato il nostro lavoro anche dal punto di vista della classifica. Vogliamo migliore i numeri dell’andata, guadagnare quei centimetri che ci possono portare punti che nel girone di ritorno sono più complicati da ottenere».

Parla anche Mangano, autore di una partita attenta che ritornava tra i pali per la prima volta nel 2021: «Lavoriamo tanto sul non prendere gol, sicuramente le partite diventeranno più difficili e sarà sempre una battaglia. So che difficilmente avrò minuti, devo sfruttare le occasioni come oggi. Siamo un bel gruppo, si vede soprattutto nei momenti difficili come a Vercelli e oggi. Con il team dei portieri lavoriamo davvero bene, oltre a Greco anche Di Lernia ci da una grossa mano. C’è una bella sintonia, facciamo tutti il tifo per gli altri».