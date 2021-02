L’orgoglio di Ezio Rossi: “Vittoria meritata ma deve essere un inizio”

Il Varese vince 1-0 a Derthona e ritrova una vittoria importante per chiudere al meglio il girone di andata. C’è soddisfazione ma anche un pizzico di orgoglio nelle parole a fine partita di mister Ezio Rossi: «Ci meritiamo questa vittoria, indipendentemente dalla partita di oggi, ma per quello che stiamo facendo in questo periodo. Deve essere un inizio».

Entrando nel particolare della partita il mister spiega: «Il terreno di gioco pesante non era adatto alle nostre condizioni ma ci siamo adattati. Non abbiamo preso gol e questo è importante, ma la gara l’abbiamo vinta giocando. All’intervallo ho detto che bisognava vincere 1-0 e così è andata. Questo risultato positivo ci deve dare fiducia, è un piccolo passo e nel girone di ritorno tanti punti. Ebagua spero tra due-tre partite di vederlo dall’inizio. In campo è una presenza importante e si vede che sa dove giocare il pallone. Repossi sarà da valutare»

Manuel Romeo è stato il match winner: «Sono soddisfatto prima di tutto per la vittoria che ci permette di chiudere al meglio il girone di andata, importante per la classifica. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta e che si sarebbe decisa sugli episodi. Il mio gol lo aspettavo da tanto e lo dedico alle persone che tengono a me».