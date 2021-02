A Luisa il primo premio dei “Giovani Talenti Musicali”

Si chiama Luisa Marinoni ha 18 anni ed è salita sul palco con un brano di Amy Whinehouse, Valerie. E’ lei la vincitrice del concorso “Giovani Talenti Musicali” che si è tenuto al Teatro Castellani di Azzate, organizzato da L’Alveare con la collaborazione dell’associazione culturale Music Secrets di Gavirate

Il concorso era aperto ai giovani artisti in età compresa tra i 14 e i 24 anni, ed è stato promosso con una campagna pubblicitaria via web. Tra i partecipanti selezionati da una giuria di tre esperti sono stati scelti tre finalisti, tra cui la vincitrice, che è stata premiata con la registrazione in studio di un videoclip del proprio brano.

Il concorso si è svolto a porte chiuse: ogni artista aveva un solo accompagnatore nel rispetto della normativa anticontagio Covid.

La seconda classificata è invece Mimi Caruso (14 anni nel 2021) ha cantato Sola di Nina Zilli e si è garantita un buono acquisto da 150,00 euro da spendere per l’acquisto di strumenti musicali. Terza classificata Alice Maniscalco, 18 anni che si è aggiudicata una registrazione audio professionale in studio di registrazione. (qui la serata al teatro Castellani)

Gli iscritti provenivano dalla zona Monza Brianza, Como, Mornago.

«Forse dato il particolare momento storico o la capacità di averli messi a loro agio al momento dell’esibizione, si è creato un clima di molta partecipazione tra i ragazzi che hanno anche riconosciuto il valore della vincitrice – spiega la presidentessa dell’associazione L’Alveare di Buguggiate Ilaria Mai-

La finalità degli eventi di “L’Alveare in Cultura” è da sempre stata quella di favorire la diffusione dell’arte e della cultura anche attraverso i nuovi strumenti che la pandemia ci ha richiesto di imparare ad utilizzare: questo evento è riuscito ad essere un momento di colore e di ritorno al piacere di espressione per i nostri ragazzi attraverso le loro passioni.

Voglio ringraziare la Fondazione Comunitaria del Varesotto, co finanziatrice attraverso il Bando “Arte e Cultura 2020”, la Provincia e la CCIAA per i patrocini gratuitiL’associazione culturale Music Secrets di Gavirate che ha curato il concorso dalla selezione dei partecipanti ai vincitori, e la giuria composta dagli artisti Gigi Mastrodonato, Paolo Anessi e Simona Grassi.Don Cesare Zuccato per la gentile concessione del Teatro CastellaniE infine gli sponsor: Molteni Strumenti Musicali – Varese per il secondo premio e vivaio Obiettivo Verde – Località Schiranna per gli addobbi floreali»