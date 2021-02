Il maestro Matteo Piccaia compie 98 anni

98 candeline oggi, 2 febbraio, per Matteo Piccaia. L’artista di Busto Arsizio festeggia il suo compleanno. Pittore, ma anche poeta, è conosciuto e amato per le sue opere in provincia di Varese, nel vicino Piemonte ma anche al di fuori dei confini nazionali.

Nella sua vita ha condiviso la sua arte con gli altri, è stato protagonista di molte esposizioni tra cui anche mostre importanti sul territorio, anche accanto al figlio Giorgio che oggi ha voluto condividere l’augurio nel gruppo Oggi nel Varesotto.