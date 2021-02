Martedì torna il Consiglio comunale di Tradate

Il Consiglio Comunale di Tradate è convocato in seduta a porte chiuse presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di piazza Mazzini n. 6, martedì 23 febbraio 2021, ore 21:00 in seconda convocazione. Quattro i punti all’ordine del giorno

1. Trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e rimozione dei vincoli convenzionali delle aree peep cedute in proprietà/superfici approvazione nuovo schema di convenzione a seguito del d.m. 151 del 28/09/2020

2. Approvazione del nuovo regolamento dell’asilo nido

3. Mozione per il sostegno del comune di Tradate al progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti – presentata dai consiglieri Prestinoni e Viscardi (Partito Democratico)

4. Interrogazione sull’efficacia dell’iniziativa “coupons” per il sostegno al commercio locale – presentata dai consiglieri Prestinoni e Viscardi (Partito Democratico), Cavalotti e Ferrario (Partecipare sempre) e Plebani (innovazione civica

Si sottolinea che, in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid–19, la seduta sarà a porte chiuse e la registrazione audio video sarà comunque diffusa in streaming sul sito istituzionale del Comune

www.comune.tradate.va.it.