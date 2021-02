Il podcast del 2 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di martedì 2 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Tutti vaccinati entro la fine di giugno. È l’impegno che Guido Bertolaso ha assunto nella sua prima uscita da consulente del Presidente Fontana per la campagna vaccinale. L’ex capo della protezione civile ha assicurato una macchina operativa 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. L’unica incognita resta l’arrivo delle fiale in quantità sufficiente. Certo, invece, l’avvio della seconda fase della campagna vaccinale il prossimo 10 febbraio con le 8 categorie annunciate, mentre gli over 80 anni saranno convocati dal prossimo 24 febbraio

Un 24enne di origine tunisina è stato arrestato dai Carabinieri di Varese con l’accusa di essere il rapinatore che a metà gennaio aveva aggredito due giovani passeggeri del treno Milano-Laveno, sottraendo loro il telefono cellulare. I due episodi erano avvenuti a Gavirate e a Gemonio. Nell’abitazione in cui il giovane è domiciliato, i militari hanno trovato i due smartphone e per il 24enne sono scattate le manette.

Costerà 300.000 euro l’intervento di messa in sicurezza del costone di roccia franato a Maccagno. La complessità della situazione è emersa dopo un sopralluogo dei tecnici regionali insieme al geologo incaricato dall’Amministrazione Comunale. Un primo intervento costerà 150mila Euro con le prime opere per il disgaggio dei massi rimasti impigliati nei circa 80 metri percorsi dalla frana

Sono state circa 500 le famiglie rimaste senza gas per un’intera giornata. È accaduto a Castelveccana dove la rottura di due tubi durante i lavori per posizionare la fibra ottica ha costretto la popolazione al freddo. I tecnici hanno risolto il problema alle condotte per ripristinare il servizio

Mercoledì ricco per gli appassionati di calcio: la linea a Damiano Franzetti dalla redazione sportiva.

98 candeline per Matteo Piccaia. L’artista di Busto Arsizio festeggia oggi il suo compleanno. Pittore e poeta, è conosciuto e amato per le sue opere in provincia di Varese, nel vicino Piemonte e anche al di fuori dei confini nazionali. Nella sua vita ha sempre condiviso l’arte con il pubblico e ha realizzato diverse esposizioni, alcune delle quali in collaborazione con il figlio Giorgio.

