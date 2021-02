Le chitarre di Marina Moro e Matteo Vigato nel nuovo concerto del conservatorio di Gallarate

È all’insegna della chitarra nel Novecento il nono rendez-vous per “Virtuose e virtuosi in virtuale”, il ciclo di concerti interpretati dagli allievi del Conservatorio “G.Puccini” di Gallarate, che dallo scorso dicembre, ogni lunedì, va in onda sul canale Youtube dedicato.

Il concerto è un omaggio ad uno dei massimi chitarristi contemporanei, committente, dedicatario e interprete di molti capolavori contemporanei: si tratta di Julian Bream, nato nel luglio 1933 e scomparso lo scorso 14 agosto 2020.

La prima parte del ricco programma propone due delle Cinque bagatelle composte da William Walton. Eseguite per la prima volta da Bream nel 1972, le Bagatelle rappresentano l’unico lavoro per chitarra sola del compositore, con differenti approcci stilistici e forte uso della scrittura idiomatica. A seguire, Homenaje Pour le Tombeau de Debussy, scritto da De Falla per la morte di Debussy, su invito della Revue Musicale. Quello del Tombeau è un vero e proprio genere letterario, con cui omaggiare la memoria di un compositore. In questo caso, De Falla cede al gusto citazionistico e alle innumerevoli possibilità di sfumature e varietà timbriche offerte dalla chitarra: il risultato è un bozzetto quasi “impressionista”, contraddistinto dal ritmo di una cullante e lamentosa habanera, una danza “mesta e calma”, che rimanda a La soirèe dans Granade composta dallo stesso Debussy. Il brano fu eseguito da Bream in chiusura del suo concerto d’addio alla Wingmore Hall di Londra.

Nella seconda parte del programma ascolteremo la Sonata di Leo Brouwer, in tre movimenti, di cui Bream, instancabile interprete della musica del compositore cubano, fu dedicatario. Ideale collegamento tra la musica contemporanea e quella del passato, presenta un primo movimento oscillante tra tra ritmi pastorali beethoveniani (il riferimento è alla Sesta Sinfonia) e ispirazioni minimaliste. Il secondo movimento, lento e riflessivo, mescola andamenti di sarabanda a tinte à la Skrjabin, mentre il terzo tempo è una Toccata nello stile di Bernardo Pasquini, cembalista barocco. Per concludere, la Serenata op. 50 di Malcolm Arnold per chitarra e quartetto d’archi nella versione per chitarra e pianoforte, “tenuta a battesimo” nel 1955 da Bream e dallo stesso Arnold in veste di direttore. Caratterizzata da una forma palindroma con cinque sezioni secondo lo schema ABCBA, secondo un arco tensivo che inizia e ricade nel silenzio, dopo aver raggiunto il suo apice nella sezione centrale. Al pianoforte Samuele Ghiraldini.

Protagonista dei primi due brani sarà la chitarra della giovane Marina Moro. Allieva del Puccini dal 2013, dopo essersi avvicinata alla chitarra con la M° Angela Centola, ha studiato sotto la guida dei M° Marco Bonfanti, Stefano Bonfanti e Dario Vannini e frequenta attualmente l’ultimo anno di Triennio Superiore nella classe del M° Andrea Ferrario. Parallelamente agli studi musicali, dopo la maturità scientifica, ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria presso il Politecnico di Milano con il massimo dei voti, nell’aprile 2020. Ha partecipato a svariate masterclass (Duo Bonfanti, Philippe Villa, Evangelina Mascardi, Matt Palmer e altri), concerti solistici e in formazione cameristica (Mostra di liuteria presso l’Accademia Marziali di Seveso, Chitarre in Villa a Cuggiono, concerti d’apertura della rassegna Seveso in Corde), concerti e gemellaggi organizzati dal Conservatorio “G. Puccini” con classi di chitarra di diversi conservatori e licei musicali.

Interprete della seconda parte del programma sarà invece Matteo Vigato. Nato a Vercelli nel 1999, ha approcciato lo studio della chitarra all’età di 11 anni con il M° Davide Rebuffa, diplomandosi poi presso il Liceo Musicale di Novara sotto la guida dei maestri Graziano Salvoni e Pasquale Ceglia. Dal 2018 continua il suo percorso di studi presso il Conservatorio “G.Puccini” con i Maestri Marco Bonfanti, Marcello Fantoni, Dario Vannini, dove frequenta ora il triennio di chitarra sotto la guida del M° Andrea Ferrario. Ha preso parte a numerosi concerti e rassegne musicali tra la provincia di Novara, Varese e Milano in veste di solista, in duo da camera e con l’orchestra di chitarre. Dal 2018 coltiva anche attività in ambito didattico presso la scuola elementare Sacro Cuore di Novara.

L’appuntamento è dunque sul canale Youtube di “Virtuose e virtuosi in virtuale” per lunedì 8° febbraio alle 20.30 e poi ogni lunedì a seguire.