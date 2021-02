Rossi amaro: “Il pareggio sarebbe stato più giusto”

ROSSI 1 «Un risultato che ci penalizza. La sconfitta è immeritata per quanto visto in campo, ma è colpa nostra: è mancata la determinazione e la capacità di saltare l’uomo negli ultimi 20 metri. Purtroppo, tranne Capelli, tutti i giocatori in attacco hanno fatto molto male. Sono incazzato, perché questi “ragazzini” non hanno ancora fatto niente: devono dimostrare di essere concreti nei momenti importanti. Meglio invece in difesa, ai sei dietro Capelli non posso dire niente, anche a Quitadamo che, all’esordio, ha giocato un tempo e mezzo ammonito. Lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto».

ROSSI 2 «Partita nervosa? Lo sapevamo che l’Imperia è una “squadra di rompiscatole”, che protesta ad ogni fallo. Però se hanno 36 punti in classifica vuol dire che hanno ragione loro. Noi oggi siamo stati puniti su una respinta, una “ciabattata da Minaj” dopo un calcio piazzato. Passando in svantaggio poi la partita si è messa come volevano loro».

ROSSI 3 «Certamente senza Balla la squadra perde molto: è l’unico giocatore che ha quella cattiveria che tutti gli altri non hanno e nel calcio conta solo fare gol, anche sporchi. Capelli ha fatto molto bene, mentre spiace dirlo ma Minaj, Otelé e anche Negri hanno fatto troppo poco e una squadra che ha 20 punti non può vincerle tutte. Stanchezza? Non cerco alibi, tranne Otelé, chi ha oggi ha fatto male domenica non ha giocato. Le salvezze non si raggiungono col bel gioco ma con qualcosa che si ha dentro, un fuoco che i giovani al momento non hanno, devono crescere caratterialmente in fretta».