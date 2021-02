Vaccinazioni Covid, il Pd chiede di utilizzare anche l’ospedale di Tradate

I consiglieri comunali del Pd Mauro Prestinoni e Marco Viscardi hanno inviato al sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, che è anche presidente della Conferenza dei sindaci di Ats Insubria, una proposta in merito alle vaccinazioni Covid19 in città e nei comuni limitrofi, in particolare per quanto riguarda la popolazione anziana.

«Alcuni cittadini ultraottantenni ci hanno contattato in quanto convocati per la vaccinazione contro il Covid 19 presso gli ospedali di Gallarate e Varese – spiegano i due consiglieri di opposizione – Questi cittadini hanno manifestato il loro disappunto per il fatto che la struttura ospedaliera di Tradate non sia interessata, al momento, alla campagna vaccinale, costringendo persone anziane e fragili a recarsi in ospedali più lontani. Altri cittadini anziani, iscritti sulla piattaforma regionale, ad oggi non hanno ancora ricevuto alcuna convocazione, mentre in alcuni comuni della provincia larghi strati della popolazione anziana risultano già vaccinati».

I due consiglieri chiedono al sindaco di intervenire, nella sua doppia veste di sindaco e presidente, affinché la struttura ospedaliera di Tradate sia predisposta per la campagna vaccinale in tempi rapidissimi.

«Nel contempo – concludono Prestinoni e Viscardi – chiediamo di informare la cittadinanza sui seguenti punti: per quale motivo non è stato immediatamente incluso nei centri vaccinali l’ospedale di Tradate, su cui gravitano anche i paesi limitrofi, causando gravi disagi nella popolazione anziana e quali sono i criteri di convocazione degli anziani presso i centri vaccinali (se in base al territorio di residenza, all’età o alla data di prenotazione)».