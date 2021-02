Visita al Museo Fisogni dei componenti delle rete MIVA

Si sono ritrovati per una visita al Museo Fisogni delle stazioni di servizio di Tradate i rappresentanti di alcuni dei Musei membri della rete MIVA, l’unione dei Musei Industriali del

Varesotto presentata lo scorso novembre al Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Ad essere accompagnati da Guido Fisogni, fondatore dell’omonimo Museo che conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche, riconosciuta anche dal Guinness dei Primati, c’erano Manuela Maffioli – Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Busto Arsizio – e Claudia Giussani per il Museo del Tessile, Delia Durione per Volandia – Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo e Luciano Buzzi, Amministratore di Pipe Brebbia, per il Museo della Pipa di Brebbia.

Nella visita alla collezione Fisogni e a Villa Castiglioni-Fisogni i visitatori d’eccezione hanno potuto scoprire i segreti del Museo tradatese, che conserva tra i suoi pezzi anche un distributore Agip

disegnato da Marcello Nizzoli e le pompe di benzina usate da Benito Mussolini e dalla Casa Reale inglese nel secolo scorso.

«Un segnale di ripartenza – spiega il responsabile del Museo Fisogni, Marco Mocchetti – per ribadire anche l’importanza di fare rete tra istituti di cultura. I nostri Musei rappresentano un

patrimonio unico per la storia del Novecento».

Il Museo Fisogni si trova a Tradate in via Bianchi 25/b e in zona gialla è aperto su prenotazione dal lunedì al venerdì. Info su www.museo-fisogni.org