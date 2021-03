Addio a Tiziano Scapin, cantore di impegno e libertà

Era uno dei tanti personaggi che affollavano e rendevano per certi versi magiche le iniziative culturali alla Schiranna che si trasformavano alla fine in lunghi discorsi di politica o sterminate partite a calcio balilla ad ore improbabili.

Poi l’impegno sociale trasformato spesso in musica grazie alla chitarra, sua grande passione.

Lo ricordano così gli amici di sempre Tiziano Scapin, mancato nella giornata di domanica . La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social dopo che il “Coro Rebelde“ di Varese ne ha ricordato la scomparsa con un post

Con grande affetto l’amico Tiziano Scapin, che oggi ci ha purtroppo lasciati. Che la terra ti sia lieve, Compagno, Hasta Siempre.

Così lo ricorda l’amico Alberto Boschi: “[…]Quanti ricordi. Abbiamo lottato assieme per la giustizia, la libertá, con la tua chitarra, bottiglie di vino, lunghissimi discorsi, cercando una base stabile da cui partire, per oltre quarant’anni. Non l’abbiamo ancora trovata. Credo peró che abbiamo seminato qualcosa in tanti luoghi, con tante persone, con le nostre sofferenze, le nostre incomprensioni[…]”.