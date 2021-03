Approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei musei di Varese

È stato approvato all’unanimità (28 voti favorevoli su 28 votanti) il nuovo “Regolamento Musei Civici e Luoghi della Cultura”, che serve per meglio organizzare e valorizzare il patrimonio culturale varesino aumentando la capacità di conservazione, l’ordinamento, l’esposizione e lo studio. L’ultimo regolamento specifico risaliva al 1978.

Diritto alla conoscenza, fruizione pubblica e multimediale, divulgazione e educazione sono in punti fondamentali del regolamento che prevede nelle sue 75 pagine anche l’estensione degli orari, rendendo potenzialmente più fruibili gli spazi museali a chi lavora o studia.

Il nuovo regolamento ha visto giudizi positivi prima da parte di tutta la commissione, poi dell’intero consiglio: e se nella commissione c’era stato un solo astenuto “tecnico”, Simone Longhini di Forza Italia, per consentire il dibattito in consiglio comunale, che con un voto all’unanimità sarebbe stato precluso, in consiglio il regolamento ha fatto l'”en plein”.

Una unanimità raggiunta comunque dopo un vivace dibattito, che ha visto protagonisti molti consiglieri comunali: tratto distintivo di tutti il ringraziamento all’opera dello staff della cultura, anche in tempi di lockdown, e la necessità di adeguare le esigenze dei musei ai tempi mooderni.

Il sindaco Galimberti, nel relazionare ai consiglieri ha ricordato la prossima apertura della mostra sul Giappone che partirà a giugno, e le somme appena stanziate per l’estate culturale varesina.