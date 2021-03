Auto si scontrano a Calcinate del Pesce, tre feriti lievi

Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate sulla strada provinciale 1 a Calcinate del Pesce, intorno alle 8.30 di questa mattina mercoledì 17 marzo.

I vigili del fuoco della sede di Varese hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere tre donne di 18, 35 e 49 anni, che hanno riportato solo ferite lievi.