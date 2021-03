I Cinquestelle appoggiano la petizione per l’ospedale di Angera

Una petizione per sostenere l’ospedale di Angera trova come alleati i Cinquestelle che in una nota appoggiano l’iniziativa.

«L’ospedale Carlo Ondoli di Angera chiede aiuto. Dopo decenni di piena attività come struttura intermedia tra territorio e centri poli-specialistici, viene gradualmente privata di numerosi reparti tra cui chirurgia, oncologia, medicina, ortopedia e pediatria. Un vero e proprio smembramento», queste le parole del Consigliere regionale del M5S Roberto Cenci che prosegue nel suo comunicato: «dopo aver svolto la sua funzione più che egregiamente, con un carico di lavoro che nel periodo estivo raccoglieva un’utenza non solo territoriale ma anche turistica, improvvisamente si è visto privare prima dei posti letto, poi di interi reparti, e conseguentemente si è trovato abbandonato totalmente soprattutto dalle istituzioni».

Roberto Cenci accoglie a nome del M5S l’appello lanciato dalle forze di minoranza del Basso Verbano, che chiedono appoggio ai sindaci e alla Regione per rilanciare un progetto dell’ospedale. «Il M5S – dichiara il portavoce Cenci- è favorevole ad un lavoro congiunto che veda le diverse realtà politiche impegnate in questa battaglia, che non dovrà fermarsi ad una petizione ma creare un tavolo di lavoro dove le parti potranno confrontarsi concretamente per risolvere il problema e dare aiuto a tanti cittadini”.