Europei di canottaggio, accordo con Cirfood per gestire il catering

Si allarga la famiglia delle aziende che sostengono le regate internazionali di canottaggio in programma a Varese tra il 5 e l’11 aprile prossimi, ovvero le qualificazioni olimpiche continentali e i Campionati Europei assoluti.

Il comitato organizzatore delle gare ha annunciato oggi l’accordo con Cirfood, azienda che preparerà e confezionerà i pasti destinati ad atleti e staff tecnici delle Nazionali impegnate alla Schiranna. Cirfood, marchio di origine reggiana, è già presente a Varese dove predispone i pasti di tutte le mense scolastiche cittadine.

«Atleti e allenatori pranzeranno in un’area dedicata che predisporremo e l’ingresso sarà riservato soltanto a loro – spiega il vicepresidente del comitato, Claudio Minazzi, che è anche vice della Canottieri Varese – Come per tutte le altre manifestazioni di questo tipo, la FISA (federazione internazionale del canottaggio ndr) indicherà un menù specifico da seguire che proporremo anche a Varese. Non possono mancare carboidrati, carne bianca, verdura cotta e cruda a volontà e crostate dolci con marmellata. Il cibo è importante per un atleta e il catering proposto a Varese è sempre stato molto apprezzato. Sono sicuro che sarà così anche durante i prossimi eventi internazionali di aprile».

«Ci occuperemo della fornitura dei pasti in collaborazione con il Comitato Organizzatore – spiega Lorena Galimberti, responsabile commerciale di Cirfood per l’appalto di Varese – Per noi si tratta di un’occasione importante e siamo contenti di fare la nostra parte nella realizzazione di una manifestazione internazionale di tale rilievo. Produrremo i piatti nel centro di cottura sito all’istituto “Anna Frank” di via Carnia a Varese, li confezioneremo in multiporzioni, li consegneremo all’organizzazione dell’evento e supervisioneremo il servizio. I nostri pasti avranno tutte le caratteristiche necessarie per un’utenza di atleti e sportivi».