I genitori coinvolgono Bizzozero per gli addobbi di primavera

Il Comitato genitori della primaria Marconi ha lanciato una proposta per rendere più allegro il ritorno a scuola dei bambini della scuola (che in base alle dichiarazioni di Draghi dovrebbe avvenire poco dopo Pasqua) e insieme vivacizzare la vita del rione.

Ne dà notizia il portale Bizzozero.net per invitare tutti i bizzozeresi interessati, bambini inclusi a contribuire all’iniziativa. Basterà realizzare un simbolo della primavera: disegni, origami e piccoli manufatti rappresentanti fiori, uccellini o comunque elementi primaverili, da portare a scuola nella settimana dal 29 marzo al 2 aprile. Davanti alla scuola infatti sono stati posizionati dei contenitori per raccogliere le varie creazioni.

Ogni giorno alle 19 i contenitori verranno svuotati e raccolto il materiale.

Gli addobbi così ottenuti saranno utilizzati per addobbare la scuola in visto del ritorno dei bambini in classe ed eventualmente – in funzione anche di quanti addobbi saranno raccolti – anche le adiacenze dell’edificio scolastico, sulla falsa riga di quanto avvenuto a Natale quando fu possibile decorare anche gli alberi di via Adriatico.

Unico accorgimento: del fine a cui sono destinate le decorazioni non deve arrivare notizia ai bambini, in modo tale che per essi sia una sorpresa.