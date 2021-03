Inaugurazioni “affollate” ma le scuole restano chiuse

Certo che si resta stupefatti nel vedere le foto dell’inaugurazione della nuova Esselunga di viale Europa di ieri, 24 marzo 2021.

Assembramenti di dirigenti e politici, oh yes, “assembramenti”. Tra loro anche Fontana e Galimberti. Mentre tutte le scuole, tutte, sono chiuse! Studenti tutti in DAD. E le mamme acrobate e bioniche con loro. Lo trova giusto? I lettori lo trovano giusto? Senza populismo, perché l’inaugurazione non è stata fatta a distanza e in digitale?

Credo davvero che dopo Pasqua, se non si tornerà alla normalità in presenza, con tutte le cautele e i protocolli di sicurezza già seguiti, l’unica soluzione sarà lo sciopero generale dalla DAD.

Cordialità.

Mattia Colombo

Per correttezza d’informazione precisiamo che al momento dell’inaugurazione c’erano diversi controlli e non risultavano particolari assembramenti. Resta la grande diatriba su “supermercati aperti” sempre affollati e scuole chiuse.