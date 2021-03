L’archeologia varesina? Una App per scoprirla giocando

Volete scoprire il territorio di Varese e i suoi principali siti archeologici divertendovi? I ragazzi di casa sono attratti dalle applicazioni gioco e voi vorreste che ce ne fossero di ludico didattiche in grado di stimolare la loro curiosità e, allo stesso tempo, dar loro qualche nozione di storia e di archeologia? Da oggi è possibile. La società Weblink, specializzata nello sviluppo di applicazioni multimediali, nell’ambito del progetto Varese 4U – Archeo ha realizzato un’applicazione gratuita ludico-didattica che vi porterà alla scoperta di alcuni dei principali beni archeologici del varesotto: i quattro Beni UNESCO dell’Isolino Virginia, del Monte San Giorgio, dell’Isolino Virginia e del Sacro Monte di Varese e le realtà della Necropoli celtica del Monsorino di Golasecca, della Necropoli Longobarda di Arsago Seprio, dell’area archeologica di Angera e del Monastero di Cairate. L’applicazione disponibile a breve sui principali store.

Il gioco nella app

Forse ancora non lo sapete, ma la nostra storia antica è sotto una grave minaccia. I Kronopirati, capitanati dal temibile Capitan Barboso, stanno cercando di cancellare la nostra memoria ‘rubandoci’ i beni archeologici. Solo un valente Temponauta potrà salvarci… grazie all’aiuto di Archeo, un personaggio guida ispirato alla mascotte del progetto Varese 4U-Archeo scelta tramite un concorso che ha visto coinvolte numerose scuole locali. Un po’ goffo amicone ed un po’ strampalato professore, Archeo guiderà l’eroe attraverso nove avventurose tappe, una per ogni sito archeologico individuato, dove i nostri improvvisati ‘salvatori del tempo’ affronteranno prove diverse che verranno poste dal buffo Trio Gaglioffo: Buffa, Beffa e Baffo. Domande a risposta multipla, a risposta visiva, prove di destrezza, quiz di riconoscimento immagine, memory, puzzle… ogni sfida metterà alla prova le conoscenze e le abilità del temponauta.

Alla fine di ogni gioco, Archeo, che prende molto seriamente il suo ruolo di guida-apprendista-archeologo, racconterà velocemente la storia e le caratteristiche di ogni bene… sperando così di incuriosire il giocatore! Ma non è finita qui: a ogni vittoria, il temponauta acquisirà uno ‘Strumento dell’archeologo’ che metterà nella propria bisaccia imparando a scoprire questo affascinante mestiere. Otterrà anche un prezioso indizio, una parola chiave che gli consentirà di inserire la password corretta nella ‘Sfinge di Ferro’, l’ultima, temibile sfida che gli consentirà di annientare una volta per tutte i Kronopirati! Se sarà stato abile ed attento, alla fine del gioco il Temponauta acquisirà il certificato di ‘Apprendista Archeologo’: sì, perchè i veri salvatori della storia sono loro insieme ai paleontologi, ai geologi, agli antropologi, agli storici e… a tutte quei professionisti che con studio e dedizione scoprono e riscoprono ogni giorno il passato comune che appartiene a tutti noi! E se il Temponauta non dovesse farcela? Nessun problema, Archeo è abilissimo e porterà indietro il tempo: il gioco potrà essere giocato più e più volte senza che sia mai completamente uguale perchè le diverse sfide vengono scelte casualmente dal sistema!

Vi abbiamo incuriositi? E allora non vi resta che scaricare l’applicazione disponibile a breve sui principali store.