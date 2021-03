A Laveno Mombello assemblea pubblica online per parlare di Alptransit

L’Amministrazione Comunale di Laveno Mombello ha convocato per venerdì 12 marzo alle ore 20.45 un’assemblea pubblica online per confrontarsi con la cittadinanza sugli interventi viabilistici che saranno realizzati dalla Provincia di Varese in vista dell’avvio della linea AlpTransit.

La giunta del sindaco Luca Santagostino, in questi primi mesi di governo, ha approfondito i progetti definitivi della Provincia analizzandonele opportunità e le criticità ed individuando possibili proposte migliorative di cui ha discusso con i competenti uffici provinciali.

Durante l’assemblea pubblica l’Amministrazione Comunale presenterà alla cittadinanza lo stato di fatto del progetto con una diretta YouTube a cui si potrà accedere dal canale del Comune. I cittadini potranno interagire in chatcon domande, considerazioni e suggerimenti.L’assemblea sarà registrata e resa disponibile online anche per chi non potrà partecipare alla diretta.