Oggi, primo marzo 2021, le Frecce Tricolori compiono 60 anni.

Il più amato gruppo aeronautico militare italiano si chiama, ufficialmente, “313° Gruppo Addestramento Acrobatico” e sono, di fatto, la pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana.

Con sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto (UD) e con dieci aerei pensati in provincia di Varese (dal 1982 utilizzano infatti come velivolo gli Aermacchi MB.339) di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo.

Le frecce tricolori a “casa” all’aeroporto di Venegono

Il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l’anno.