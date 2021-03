Il “miracolo” del piccolo coro della Valcuvia che si riunisce dopo un anno

La corsa contro il tempo per partecipare ad un’iniziativa collettiva: con uno sforzo organizzativo è stato possibile cantare all’aperto e in presenza.

È successo a Cuvio e ha fatto vivere una grande emozione per i bambini della riusciti dopo tantissimo tempo a incontrarsi approfittando di uno spazio fra le zone rossa e arancione, in sicurezza, per una canzone speciale.

Lo racconta Margherita Gianola, direttrice del Piccolo Coro Valcuvia e Piccolo Coro Rosetum.

«Due settimane fa il Varesenews ha dato la notizia dell’uscita del video della canzone “Vicini”, in occasione del ventennale della Galassia dell’Antoniano: si trattava della spettacolare versione preparata dall’autore Lodovico Saccol (compositore assai noto nell’ambiente musicale per bambini, avendo anche vinto ben tre Zecchini d’Oro), che ha montato insieme con pazienza certosina il lavoro corale di circa mille bambini».

Quasi tutti i cori hanno dovuto registrare “a distanza”, utilizzando poi il montaggio video per ricongiungere i membri dei cori in realtà virtuale.

Quando il direttivo della Galassia, assieme all’Autore, ha proposto l’iniziativa, come tanti altri direttori mi sono trovata in difficoltà: la modalità di registrare in remoto era ormai già ampiamente sondata (vedi il tormentone “Andrà tutto bene” ), e trovarsi in presenza nella sede del coro era impossibile e, anzi, vietato.

«Abbiamo comunque iniziato a dicembre a prepararci, immaginando di non poter fare altro che registrare il video “a distanza”. Invece è accaduto l’impensabile».



«A quattro giorni dalla scadenza dell’iniziativa la Lombardia, da zona rossa, è diventata arancione, e gli amici Giovanna Mutterle presidente della Proloco di Cuvio e Enzo Benedusi sindaco di Cuvio ci hanno messo a disposizione l’anfiteatro del Parco delle Feste di Cuvio. Con la supervisione della Polizia locale e il consenso dei Carabinieri, e ovviamente seguendo tutte le norme imposte per la prevenzione del Covid, abbiamo finalmente potuto riunire, dopo un anno esatto, le voci dei nostri piccoli coristi, in una giornata memorabile: la felicità di stare insieme sentendo la presenza concreta l’uno dell’altro traspare senza veli nei volti dei bambini protagonisti del video che è stato presentato sul Canale YouTube dell’Associazione Culturale Valcuvia, che si è fatta carico dell’iniziativa».